В Екатеринбург санавиацией доставили женщину, пострадавшую от урагана в Сухом Логу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Пострадавшая от урагана в Свердловской области женщина в тяжелом состоянии доставлена в Екатеринбург вертолетом из Сухого Лога. Об этом ТАСС сообщили в региональном министерстве здравоохранения в четверг.

"Ее посредством санавиации доставили в Екатеринбург в городскую больницу № 36", - сказали в ведомстве.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе управления здравоохранения Екатеринбурга, женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии.

25 мая в Свердловской области шквалистый ветер, порывы которого достигали до 28 метров в секунду, оставил без электроснабжения более 130 тысяч жителей региона. Ураган повалил деревья, опрокинул рекламные конструкции. В пресс-службе областной прокуратуры ранее сообщили о четырех погибших в результате урагана. По факту гибели людей региональным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело.