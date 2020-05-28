Суд по делу о нарушениях на складе "Красное и Белое" в Екатеринбурге перенесли на 29 мая

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга перенес заседание по обращению Роспотребнадзора о привлечении к административной ответственности ООО "Абсолют" - склада компании "Красное и Белое" ("К&Б"), где была зафиксирована вспышка коронавируса, следует из онлайн-трансляции из зала суда.

25 мая Роспотребнадзор обратился в суд с просьбой привлечь ООО "Абсолют" к административной ответственности по ч. 2 ст. 6.3. КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"). Надзорный орган просит приостановить деятельность предприятия.

"В судебном заседании будет объявлен перерыв, необходимо исследовать фото- и видеоматериалы. Перерыв объявляется до 29 мая", - сказал судья.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ранее сообщил об очаге коронавируса в регионе в логистическом центре компании "Красное и Белое", где, по данным главы области, было зафиксировано более 150 случаев заражения. По данным прокуратуры, с 5 по 19 мая 2020 года среди сотрудников склада зафиксировано 170 случаев инфицирования коронавирусом нового типа.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил" по материалам прокурорской проверки.