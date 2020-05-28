Свердловская область получит 3,5 млрд рублей на соцподдержку населения в период пандемии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Свердловская область получит порядка 3,5 млрд рублей из федеральных средств до сентября на различные социальные выплаты населению в связи с ситуацией с коронавирусом. Область потратила на такие выплаты уже более 800 млн рублей, сообщил в четверг журналистам директор департамента по труду и занятости населения региона Дмитрий Антонов.

"По объемам социальных выплат, которые идут на Свердловскую область через службы занятости. <...> Изначально объем социальных выплат из бюджета федерации нам был определен в размере чуть больше 1,8 млрд рублей. На 20 мая из этой суммы уже было истрачено 822 млн рублей на социальные выплаты. И дополнительно мы сейчас подписали документы с [правительством РФ] о выделении нам с мая по сентябрь еще суммы в 1,7 млрд рублей - то есть 3,5 млрд до сентября в экономику Свердловской области, таким образом, будет влито через эту социальную помощь, через эту поддержку", - сказал он.

Он отметил, что часто за помощью в департамент обращались индивидуальные предприниматели, пострадавшие из-за ситуации с коронавирусом, - несколько тысяч человек.