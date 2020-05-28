На стене девятиэтажного дома в ХМАО появился портрет участника Сталинградской битвы

ТАСС, 28 мая. Художники в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) создали портрет ветерана - участника Сталинградской битвы на фасаде девятиэтажного дома. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Югорского фонда капремонта.

"Несколько подрядчиков, которые делают капремонт в Нижневартовске, отозвались на призыв Югорского фонда капремонта поучаствовать в акции. В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне компания НТСМ, "Ремикс" и ЮГРАГРАНИТ при поддержке городской администрации решили в это непростое время сделать подарок городу и изобразить на фасаде дома по адресу Мира, 81 портрет ветерана войны, который жил в Нижневартовске", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе фонда, работа на девятиэтажном доме была закончена в четверг, 28 мая.

Художники изобразили портрет Павла Мерзлякова - участника Сталинградской битвы, который форсировал Днепр, освобождал Херсон, Николаев, Одессу, Кишинев, Варшаву, а также Белоруссию в составе 1-го Белорусского фронта. Мерзляков является кавалером орденов Красной Звезды, Отечественной войны 1-й и 2-й степени, награжден медалями "За отвагу", "За оборону Сталинграда", "За освобождение Берлина", "За Победу над Германией".