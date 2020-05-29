В Югре спасатели обследовали 45 км акватории в поисках упавшего в реку ребенка

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 мая. /ТАСС/. Поиски мальчика, упавшего в реку с велосипеда в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа, продолжаются более двух недель. Как сообщили в пятницу ТАСС в информационно-аналитическом отделе "Центроспас-Югория", спасатели обследовали более 45 км акватории и 310 км береговой линии.

"Поиски ребенка продолжаются. Спасатели обследовали 45,5 км водной акватории, тралением 900 кв. метров, и 310 км береговой линии", - сказал собеседник агентства.

"Центроспас-Югория" 13 мая сообщал, что мальчик 2013 года рождения, катаясь на велосипеде, упал в реку и его унесло течением. Пока спасатели нашли только велосипед мальчика. Региональное управление СК возбудило уголовное дело по факту гибели ребенка по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Следователи проверят действия местных чиновников, которые должны были обеспечить безопасность берега.

По его словам, в поисках задействованы две поисково-спасательные группы и две моторные лодки.