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Пандемия коронавируса нового типа

Воспитанника детсада в Тюменской области заразил отец-вахтовик, нарушивший карантин

Сейчас медики тестируют в детском саду всех контактных детей

ТАСС, 29 мая. В детском саду в Ишимском районе Тюменской области проводят противоэпидемические мероприятия из-за положительного теста на коронавирус у одного из воспитанников. Ребенка заразил его отец-вахтовик, который нарушил режим обсервации, сообщает в пятницу оперативный штаб региона.

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"В детском саду Ишимского района проводятся противоэпидемические мероприятия. У одного из воспитанников 2013 года рождения выявлен положительный тест на COVID-19. Предположительно, отец ребенка, работающий вахтовым методом, нарушил режим обсервации, забрал сына на выходные. После подтверждения коронавирусной инфекции мужчина скрыл свой контакт с сыном", - говорится в сообщении.

В оперштабе подчеркнули, что мать ребенка обратилась к врачам, когда у мальчика появились симптомы ОРВИ, после чего у него подтвердили диагноз "коронавирусная инфекция". "Сейчас медики областной больницы № 4 тестируют в детском саду всех контактных детей", - отметили в оперштабе.

По данным оперативного штаба на 28 мая, всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 1 562 случая заражения коронавирусной инфекцией, 773 человека выздоровели, умерли семь.

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РоссияТюменская областьПандемия коронавируса нового типа
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