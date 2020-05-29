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Жителя Челябинска осудили на 12,5 года колонии за убийство двух человек

Преступление произошло 20 марта 2019 года на территории Успенского кладбища
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© Юрий Смитюк/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 29 мая. /ТАСС/. Суд в Челябинске приговорил 35-летнего местного жителя к 12,5 года колонии строгого режима по обвинению в убийстве двух человек у кладбища в Курчатовском районе Челябинской области. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

20 марта 2019 года на территории Успенского кладбища Курчатовского района в Челябинске были обнаружены тела двух мужчин с огнестрельными ранениями, уголовное дело возбудили по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц").

"Местному жителю, совершившему убийство двух мужчин, вынесен приговор - назначено наказание в виде лишения свободы на 12 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. С осужденного взыскано 1,85 млн рублей в счет возмещения морального вреда", - говорится в сообщении.

По версии следствия, между мужчинами произошел конфликт, во время которого один из конфликтовавших достал оружие и начал стрелять. Смерть потерпевших наступила на месте происшествия от полученных огнестрельных ранений. Преступник скрылся с места происшествия, но в этот же день явился в правоохранительные органы с повинной. В дальнейшем он оказал содействие следствию.

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