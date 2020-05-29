Суд в Екатеринбурге оштрафовал на 450 тыс. рублей склад сети "Красное и Белое"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 450 тыс. рублей склад "Абсолют" компании "Красное и Белое", где была зафиксирована вспышка коронавируса и выявлены нарушения санитарных норм, передает корреспондент ТАСС со ссылкой на трансляцию из зала суда.

"Суд постановил ООО "Абсолют" признать виновным и назначить наказание в виде административного штрафа в сумме 450 тыс. рублей", - сказал судья.