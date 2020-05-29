Суд в Екатеринбурге оштрафовал на 450 тыс. рублей склад сети "Красное и Белое"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 450 тыс. рублей склад "Абсолют" компании "Красное и Белое", где была зафиксирована вспышка коронавируса и выявлены нарушения санитарных норм, передает корреспондент ТАСС со ссылкой на трансляцию из зала суда.
"Суд постановил ООО "Абсолют" признать виновным и назначить наказание в виде административного штрафа в сумме 450 тыс. рублей", - сказал судья.
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Он добавил, что постановление суда может быть обжаловано.
25 мая Роспотребнадзор обратился в суд с просьбой привлечь ООО "Абсолют" к административной ответственности по ч. 2 ст. 6.3. КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения").
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ранее сообщил об очаге коронавируса в регионе в логистическом центре компании "Красное и Белое", где, по данным главы области, было зафиксировано более 150 случаев заражения.
По данным прокуратуры, с 5 по 19 мая 2020 года среди сотрудников склада зафиксировано 170 случаев инфицирования коронавирусом нового типа. Следственные органы полиции возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил" по материалам прокурорской проверки.
В новость были внесены изменения (13:48 мск) — добавлены подробности.