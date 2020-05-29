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Пандемия коронавируса нового типа

Крупнейшие промпредприятия Свердловской области первыми приняли сандекларацию

Власти региона 27 мая утвердили форму санитарной декларации, которую для возобновления работы необходимо заполнить всем организациям

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) и группа "Синара" приняли санитарные декларации с новыми мерами, которые необходимы для работы в пандемию, и обнародовали их. Об этом в ходе брифинга в пятницу сообщил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

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Губернатор региона Евгений Куйвашев 27 мая сообщил, что власти Свердловской области утвердили форму санитарной декларации, которую надо будет заполнить всем организациям - кафе, ресторанам, торговым центрам, магазинам с отдельным входом - для возобновления работы. В соответствии с декларацией работники организаций должны быть обеспечены дезинфицирующими средствами, индивидуальными средствами защиты, соблюдать дистанцию в 1,5 метра, предприятие должно обеспечивать контроль состояния сотрудников, уборку помещений, регулярное проветривание и иные меры.

"Наши крупнейшие промышленные предприятия уже имеют эту декларацию, например, такие как Уральская горно-металлургическая компания, "Синара", многие другие, успешно их выполняют, они их уже придали гласности", - сказал Креков.

Опыт принятия и обнародования деклараций, пояснил Креков, в регионе распространяют на все организации: предприятия малого и среднего бизнеса, торговые точки, учреждения загородного отдыха для детей и взрослых и другие. Эта работа будет закончена в начале июня. "Без принятия декларации, без ее обнародования начало функционирования учреждения просто-напросто не будет возможным. Мы планируем постепенное снятие ограничительных мер, это должно сопровождаться ужесточением контроля за [их] соблюдением, в том числе декларированных форм безопасности", - добавил Креков.

Ограничительные меры в Свердловской области продлены до 1 июня, действует масочный режим. В регионе уже разрешены занятия спортом на улице, прогулки на свежем воздухе, открыты парки, скверы.

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Куйвашев, Евгений ВладимировичРоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
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