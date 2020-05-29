В Челябинской области возбудили дело о покупке по завышенной стоимости жилья для сирот

ЧЕЛЯБИНСК, 29 мая. /ТАСС/. Следователи в Каслинском районе Челябинской области возбудили уголовное дело о покупке по завышенной стоимости жилья для сирот за счет бюджета. Об этом в пятницу говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.

"Преступление выявлено сотрудниками регионального УФСБ России. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, преступление было совершено в 2019 году. Должностное лицо из числа сотрудников комитета по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Каслинского района купило жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет бюджета района по заведомо завышенной стоимости.