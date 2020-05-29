В Тюмени загорелась крыша бизнес-центра "Парус"

ТАСС, 29 мая. Возгорание кровли произошло в бизнес-центре "Парус" в Тюмени. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС в пятницу.

"Поступило сообщение о пожаре на кровле четырехэтажного административного здания бизнес центра "Парус". По предварительной информации, площадь пожара составляет 400 кв. метров", - сказали в министерстве.

Пострадавших нет. Сотрудники и посетители бизнес-центра эвакуированы, сообщил ТАСС представитель "Паруса".

"Без жертв. Все вышли, все хорошо. Пожар тушат", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе МЧС РФ ТАСС также сообщили, что система автоматического пожаротушения сработала штатно. "По имеющейся информации, система пожаротушения в административном здании сработала в штатном режиме, благодаря чему была проведена своевременная эвакуация рабочего персонала в количестве более 200 человек и жертв удалось избежать", - сказали в ведомстве.

Деловой центр "Парус" - четырехэтажное здание общей площадью 15 тыс. квадратных метров. Центр расположен в Тюмени на улице 30 лет Победы.

В новость были внесены изменения (15:04 мск) - добавлены подробности.