Пожар в бизнес-центре в Тюмени полностью ликвидирован

ТАСС, 29 мая. Пожар в бизнес-центре "Парус", где загорелась крыша на площади 400 кв. м, полностью ликвидирован. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 19:44 (17:44 мск) полная ликвидация", - говорится в сообщении.

Пожар возник в пятницу на кровле четырехэтажного административного здания бизнес-центра "Парус". Были эвакуированы 200 человек, погибших и пострадавших нет. Система автоматического пожаротушения здания сработала штатно. К тушению пожара, которое осложнялось сильным задымлением, привлекались 21 единица техники и 62 человека.