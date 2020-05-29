{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пожар в бизнес-центре в Тюмени полностью ликвидирован

Его площадь составила 400 кв. м

ТАСС, 29 мая. Пожар в бизнес-центре "Парус", где загорелась крыша на площади 400 кв. м, полностью ликвидирован. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 19:44 (17:44 мск) полная ликвидация", - говорится в сообщении.

Пожар возник в пятницу на кровле четырехэтажного административного здания бизнес-центра "Парус". Были эвакуированы 200 человек, погибших и пострадавших нет. Система автоматического пожаротушения здания сработала штатно. К тушению пожара, которое осложнялось сильным задымлением, привлекались 21 единица техники и 62 человека.

Теги
РоссияТюменская область
Пандемия коронавируса нового типа
В Югру не пустили вахтовиков из Беларуссии, для которых не приготовили обсерватор
Рейс со 181 вахтовиками отменили
Читать полностью