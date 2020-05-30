Власти Свердловской области сохранили объем помощи по тяжелым заболеваниям

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Помощь по тяжелым заболеваниям, таким как инсульт и инфаркт, в Свердловской области оказывается в том же объеме, что и до начала пандемии, а объем онкологической помощи в текущем году вырос, сообщил губернатор Евгений Куйвашев в своем аккаунте в Instagram.

"Несмотря на некоторые ограничения с оказанием плановой помощи - в поликлиниках была прекращена диспансеризация и профилактические осмотры, госпитализации в стационар, если это позволяет состояние пациента, также были перенесены на более поздний срок - помощь по наиболее социально значимым заболеваниям, например, инфарктам и инсультам, оказывается в том же объеме, что и в "докоронавирусный" период", - написал он, добавив, что объем онкологической помощи в 2020 году возрос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Губернатор отметил, что под коронавирус было отдано 6 тыс. коек из более 31 тыс. в регионе. Также не прекращалось оказание экстренной и неотложной помощи.

По данным ТФОМС Свердловской области, отметил губернатор, в медицинские организации в текущем году было направлено 18,9 млрд рублей, при этом непосредственно на борьбу с коронавирусом система медицинского страхования затратила 20 млн рублей.

По данным оперативного штаба на 30 мая, в регионе зарегистрировано 5 184 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Всего врачи вылечили 2 142 пациентов, 26 умерли.