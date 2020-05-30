Полиция установила двух подростков, которые потушили Вечный огонь в Нижнем Тагиле

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Полицейские установили личности подростков, которые затушили Вечный огонь в Нижнем Тагиле Свердловской области. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Сотрудники полиции из подразделения по делам несовершеннолетних № 17 УМВД по Нижнем Тагилу по горячим следам установили подозреваемых подростков, которые потушили накануне Вечный огонь. Юными вандалами оказались ученики седьмого класса местной общеобразовательной школы номер 4. Одному из них 13 лет, другому 14 лет, один из них живет в неполной семье с матерью. Юноши доставлены в присутствии законных представителей в дежурную часть, где будут опрашиваться. По итогам проверки полиция примет обоснованное решение. Подростков поставят на учет в службу по делам несовершеннолетних, а родителей, скорее всего, привлекут к предусмотренной законом административной ответственности по статье о ненадлежащем воспитании детей. В общеобразовательной школе будет проведен комплекс профилактических мероприятий", - сказал Горелых.

Он добавил, что ситуация была на контроле не только в областном полицейском главке, но и в региональном СК, областной прокуратуре. На установление личности вандалов были ориентированы все наряды полиции Нижнего Тагила. В ходе патрулирования один из нарядов по приметам обнаружил подростка, пообщавшись с ним и полицейскими выяснили, что он является одним из фигурантов этой истории. "Подросток дал признательные показания, далее установить личность "партнера" было делом техники для сыщиков", - пояснил Горелых.

По факту тушения Вечного огня возбуждено уголовное дело о вандализме. Также проверку по сообщению СМИ об осквернении Вечного огня проводит прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила.