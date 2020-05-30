Режим повышенной готовности на Ямале продлен до 14 июня

ТАСС, 30 мая. Режим повышенной готовности в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) продлен до 14 июня, сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

"Так как ситуация не везде стабильная, мы приняли решение продлить действующий режим на 14 дней. Надеюсь, что через 2 недели мы увидим улучшение всех наших показателей и перешагнем на следующий этап снятия ограничений", - сказал он.

Он добавил, что в регионе количество выписываемых пациентов стало больше, чем тех, которых госпитализируют. Это означает, сказал Артюхов, что ситуация в целом находится под контролем.

"Но в ряде муниципалитетов ситуация тревожная. В первую очередь это касается моего родного города Нового Уренгоя, где проблема с этой болезнью нарастает. Это вызвано объективными причинами - это самый большой город (в ЯНАО) с наибольшей деловой активностью. Сейчас будет применяться ряд мер по усилению медицинской службы, будут вводиться дополнительные койки, будем усиливать медслужбу в том числе из других муниципалитетов, чтобы нагрузка на каждого медика уменьшалась", - сказал губернатор.

Артюхов также добавил, что в регионе ужесточен режим контроля за прохождением теста на коронавирус для вахтовиков.

"Еще в середине апреля мы ввели особые меры для вахтовых работников: каждый из них должен иметь отрицательный тест и пройти обсервацию. Наши крупнейшие компании ТЭКа эти требования в целом выполняют. Но дисциплина на уровне субподрядчиков плохая. Впереди большой строительный сезон, будет прибывать много людей. Поэтому мы договорились с 1 июня ужесточить режим контроля за прохождением теста всеми вахтовыми работниками, прибывающими в Новый Уренгой и Коротчаево", - сказал он.

Артюхов добавил, что у каждого рабочего должен быть при себе отрицательный анализ, сроком давности не более 5 дней. При этом мера не коснется тех, кто имеет временную или постоянную регистрацию на Ямале, а также тех, кто едет в короткую командировку.

"Если еще месяц назад это требование было не просто выполнить на практике - в стране были единичные центры, которые делали тест по инициативе человека, то сегодня ситуация изменилась, тестирование стало доступней", - отметил губернатор.

По данным оперативного штаба, за весь период в ЯНАО подтверждено 2311 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 963 человека.