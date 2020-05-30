В Свердловской области возбудили дело после нападения на полицейского

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после нападения на полицейского в Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

"Следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины 1990 года рождения. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). По версии следствия, ночью 30 мая подозреваемый, находясь у одного из домов по улице Кузнецова в Екатеринбурге, препятствуя исполнению сотрудником патрульно-постовой службы полиции служебных обязанностей, нанес полицейскому несколько ударов ножом. В результате потерпевшему была причинена резаная рана плеча", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточняют, что подозреваемый задержан, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как пояснил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, 30 мая в 01:23 по местному времени в дежурную часть отдела полиции № 15 городского УМВД поступило сообщение о том, что мужчина с неадекватным поведением изрубил дверь местной жительнице 1983 года рождения. На место происшествия был направлен наряд ППСП. При выяснении обстоятельств сотрудники полиции увидели неизвестного гражданина. "На требование остановиться он бросил свои вещи, выхватил нож и предмет, похожий на пистолет", - сказал Горелых, добавив, что полицейский произвел выстрел дебоширу в ногу. Раненому сержанту оказана помощь в больнице, госпитализация не потребовалась. Нападавший доставлен в медицинское учреждение.