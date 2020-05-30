Самолет "Уральских авиалиний" доставил граждан РФ из Киргизии в Екатеринбург

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Самолет компании "Уральские авиалинии", вывозивший граждан России из киргизского Оша, приземлился в екатеринбургском аэропорту Кольцово в 23:49 (21:49 мск), следует из данных, опубликованных на онлайн-табло авиакомпании.

"Рейс U6-8904 прилетел в 23:49", - значится на табло.

Из-за ситуации с распространением коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.