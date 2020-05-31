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Пандемия коронавируса нового типа

В Челябинской области отменили карантин для прибывающих из Москвы и Петербурга

Решение приняли в связи с улучшением эпидемиологической ситуации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Обязательный двухнедельный карантин для жителей Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга отменен в Челябинской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе губернатора региона.

"С сегодняшнего дня гражданам, прибывшим в Челябинскую область из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, не нужно проходить обязательный 14-дневный карантин. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер", - говорится в сообщении.

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Уточняется, что изменения связаны с улучшением эпидемиологической ситуации в этих регионах.

На утро 31 мая в Челябинской области подтверждены 3 018 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Теги
РоссияТекслер, Алексей ЛеонидовичЧелябинская областьПандемия коронавируса нового типа
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