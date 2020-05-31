В Челябинской области отменили карантин для прибывающих из Москвы и Петербурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Обязательный двухнедельный карантин для жителей Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга отменен в Челябинской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе губернатора региона.

"С сегодняшнего дня гражданам, прибывшим в Челябинскую область из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, не нужно проходить обязательный 14-дневный карантин. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер", - говорится в сообщении.