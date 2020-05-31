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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Тюменской области отменили дезинфекцию улиц и подъездов жилых домов

Регион перешел на второй этап снятия ограничений

ТАСС, 31 мая. Дезинфекция улиц и подъездов жилых многоквартирных домов отменена в Тюменской области. Об этом говорится в сообщении областного оперативного штаба.

"С 31 мая отменена введенная ранее дезинфекция подъездов жилых многоквартирных домов, а также обработка улиц, мест общего пользования хлорсодержащими дезсредствами, которую муниципалитеты обязаны были проводить при выявлении больных коронавирусом. <...> Соответствующие изменения в постановление "О введении режима повышенной готовности" губернатор Тюменской области Александр Моор внес 31 мая", - говорится в сообщении.

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Регион перешел на второй этап снятия ограничений и ослабления режима повышенной готовности. В области сохраняются обязательный масочный режим, соблюдение социальной дистанции, запрет на проведение массовых мероприятий. Для людей в возрасте 65 лет и старше и тех, кто страдает серьезными хроническими заболеваниями, до 15 июня продлен режим самоизоляции.

За минувшие сутки в Тюменской области выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, а всего 1 638 случаев, выздоровели 818 человек.

Теги
РоссияТюменская областьМоор, Александр ВикторовичПандемия коронавируса нового типа
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