В Екатеринбург прибыла вторая партия аппаратов ИВЛ, закупленная уральскими бизнесменами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Специальный борт доставил из Китая в Екатеринбург 80 аппаратов ИВЛ, предназначенных для больниц Свердловской и Челябинской областей, сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе Фонда святой Екатерины.

"31 мая 2020 года чартерным рейсом на Урал прибыла очередная партия гуманитарного груза, приобретенного Фондом святой Екатерины на средства генерального директора УГМК Андрея Козицына и председателя Совета директоров Русской медной компании Игоря Алтушкина. В Екатеринбург из Китая прибыли 80 аппаратов искусственной вентиляции легких", - говорится в сообщении.