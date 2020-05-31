В Екатеринбург прибыла вторая партия аппаратов ИВЛ, закупленная уральскими бизнесменами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Специальный борт доставил из Китая в Екатеринбург 80 аппаратов ИВЛ, предназначенных для больниц Свердловской и Челябинской областей, сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе Фонда святой Екатерины.
"31 мая 2020 года чартерным рейсом на Урал прибыла очередная партия гуманитарного груза, приобретенного Фондом святой Екатерины на средства генерального директора УГМК Андрея Козицына и председателя Совета директоров Русской медной компании Игоря Алтушкина. В Екатеринбург из Китая прибыли 80 аппаратов искусственной вентиляции легких", - говорится в сообщении.
По заявкам региональных властей было закуплено 100 аппаратов ИВЛ на сумму $3,3 млн. Оборудование будет установлено в больницах Свердловской и Челябинской областей - в каждый регион доставят одинаковое число аппаратов.
В Свердловской области общее число случаев заражения коронавирусом составляет 5 449. Выписали 2 173 человека. В Челябинской области зафиксировано 3 018 случаев заражения коронавирусом. 1 323 человека выписаны после выздоровления.