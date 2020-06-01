Три парада и более 50 шествий пройдут на территории ЦВО 24 июня

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Три парада и более 50 торжественных шествий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоятся на территории Центрального военного округа (ЦВО) 24 июня, сообщил в понедельник журналистам командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин.

"Проведем 24 июня три военных парада в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре, и более пятидесяти торжественных прохождений. При подготовке мероприятий спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения РХБ защиты будут проводить дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств, помещений для проживания, все участники тренировок будут находиться под пристальным наблюдением военных медиков", - сказал он.

Командующий добавил, что каждый военнослужащий, задействованный в мероприятиях, пройдет тестирование на наличие коронавирусной инфекции и только при отсутствии заражения будет включен в состав участников парада.

"Личный состав будет обеспечиваться средствами индивидуальной защиты - перчатками, медицинскими масками и антисептиками, их контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением будут максимально исключены", - добавил Лапин.

26 мая президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве и других городах России. Парад пройдет 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся исторический парад победителей на Красной площади. Парад Победы, который должен был традиционно состояться 9 мая, был отменен из-за пандемии коронавируса.

Владимир Путин также распорядился провести всероссийскую акцию "Бессмертный полк" 26 июля, в День Военно-Морского Флота России.