В Югре потушили более 31 га горящего леса

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 июня. /ТАСС/. Два лесных пожара на территории Кондинского лесничества потушены в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) на площади 31,1 га, сообщается в понедельник на сайте регионального департамента недропользования и природных ресурсов.

"За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано два лесных пожара на территории Кондинского лесничества площадью 31,1 га. Действующие лесные пожары отсутствуют", - говорится в сообщении.

Как уточнятся на сайте регионального главного управления МЧС, причиной пожара стала гроза. В его тушении было задействовано 11 человек.

Всего с начала пожароопасного сезона в Югре зафиксирован 41 лесной пожар общей площадью 375 га. В 2019 году на аналогичную дату в лесах региона произошло 15 пожаров площадью 244,16 га.

Ранее на сайте регионального главка МЧС сообщалось, что в Югре в ряде районов ожидается дождь, гроза, ветер с порывами до 15-17 м/с.