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Пандемия коронавируса нового типа

Медцентр на Урале готов провести операцию девочке, мать которой обратилась к губернатору

Женщина ранее написала главе Свердловской области Евгению Куйвашеву, что ребенку с катарактой нужна медицинская помощь, а проведение плановых операций в центре МНТК запрещено из-за пандемии
Екатеринбургский центр МНТК "Микрохирургия глаза" Алексей Колчин/ТАСС
Описание
Екатеринбургский центр МНТК "Микрохирургия глаза"
© Алексей Колчин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Екатеринбургский центр МНТК "Микрохирургия глаза" готов провести экстренную операцию для 12-летней девочки, мама которой обратилась к губернатору региона Евгению Куйвашеву. Центр ждет обращения от пациента, сообщили ТАСС в понедельник в его пресс-службе.

31 мая Евгений Куйвашев опубликовал в Instagram обращение мамы девочки. Женщина написала, что ребенку с прогрессирующей катарактой нужна медицинская помощь, а проведение плановых операций в центре МНТК запрещено из-за пандемии.

"Ждем звонка, если у них действительно экстренно, что-то случилось, значит, они должны нам позвонить, call-центр работает беспрерывно, не оставляя ни одного не отвеченного звонка. Если такое обращение будет, конечно, обязательно [операция будет проведена]. <…> Касательно экстренной помощи, мы ее оказывали даже в период самоизоляции, это редкие операции, но они бывают, это разрешено губернатором. А плановая помощь запрещена пока на данный момент", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что в клинике работает дежурный врач, принимают всех "сложных пациентов" и, в случае необходимости, проводят операции. "В экстренных случаях выходит операционная бригада и оперируют, если это экстренный случай", - сказали там.

Теги
Куйвашев, Евгений ВладимировичРоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
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