На Ямале в первый день лета выпал снег

ТАСС, 1 июня. Снег выпал в первый день лета в городах Салехарде и Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом ТАСС сообщил руководитель Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Артем Кошкин в понедельник.
"Вполне обычное явление, если мы вспомним прошлые года, то были и метели. Вероятность возвращения холодных воздушных масс в конце мая - начале июля на Ямале еще достаточно высока. На сегодня снежного покрова нет, все растаяло" - сказал Артем Кошкин на вопрос ТАСС о снегопаде в Новом Уренгое и Салехарде.
По данным синоптиков, 1 июня в Салехарде наблюдается до плюс пяти градусов с порывами ветра до 10 м/с. В Новом Уренгое также температура воздуха составит плюс 5 градусов, дожди и ветер до 11 м/с.
Большая часть Ямало-Ненецкого округа региона расположена за Полярным кругом, часть - на склоне Уральского хребта. На территории округа есть многолетняя мерзлота, близко расположено холодное Карское море, зима длится до восьми месяцев.