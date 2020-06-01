На Ямале в первый день лета выпал снег

ТАСС, 1 июня. Снег выпал в первый день лета в городах Салехарде и Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом ТАСС сообщил руководитель Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Артем Кошкин в понедельник.

"Вполне обычное явление, если мы вспомним прошлые года, то были и метели. Вероятность возвращения холодных воздушных масс в конце мая - начале июля на Ямале еще достаточно высока. На сегодня снежного покрова нет, все растаяло" - сказал Артем Кошкин на вопрос ТАСС о снегопаде в Новом Уренгое и Салехарде.