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"Уральские авиалинии" возобновили полеты на юг России

Рейсы в Анапу, Симферополь, Краснодар, Минеральные Воды и Сочи будут выполняться из Москвы и Екатеринбурга
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© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 1 июня расширила полетную сеть на юг России, которая ранее была сокращена в связи с пандемией коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиаперевозчика в понедельник.

"Анапа, Симферополь, Краснодар, Минеральные Воды, Сочи", - сообщили в пресс-службе в ответ на вопрос, какие направления будут восстановлены с 1 июня. Рейсы будут выполняться из Москвы и Екатеринбурга.

"Уральские авиалинии" являются одной из крупнейших российских авиакомпаний. В 2019 году компания перевезла более 9,5 млн пассажиров. Она эксплуатирует 48 авиалайнеров на условиях операционного лизинга.

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