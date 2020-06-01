Гроза нарушила электроснабжение в трех населенных пунктах Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Сильная гроза, которая произошла в ночь на 1 июня, нарушила электроснабжение в домах жителей трех населенных пунктов Свердловской области. На случай новых ударов стихии, о вероятности которых предупреждают синоптики, сформировано 150 аварийных бригад, говорится в распространенном в понедельник сообщении департамента информационной политики региона.

"Без света после прохождения грозового фронта в воскресенье вечером остались полтора десятка многоквартирных домов в Арамили, частный сектор в Богдановиче и Нижних Сергах. Энергетики восстановили энергоснабжение, но, учитывая вероятность нового удара стихии, предприятия энергетического комплекса остаются в режиме повышенной готовности", - говорится в сообщении.

По словам губернатора региона Евгения Куйвашева, мониторинг электроснабжения и других систем жизнеобеспечения Свердловской области осуществляется ежесуточно.

"Учитывая вероятность повторного прохождения сильных ветров и ливней с грозами, о чем предупреждают синоптики и МЧС, предприятия энергетического комплекса остаются в режиме повышенной готовности - в регионе сформировано около 150 аварийных бригад", - цитирует пресс-служба губернатора.

25 мая в Свердловской области шквалистый ветер, порывы которого достигали 28 м/с, оставил без электроснабжения более 130 тыс. жителей региона. Ураган повалил деревья, опрокинул рекламные конструкции. В пресс-службе областной прокуратуры ранее сообщили о четырех погибших в результате урагана, еще одна женщина находится в коме. По факту гибели людей региональным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело.