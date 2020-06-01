Режим самоизоляции в Свердловской области продлили до 8 июня

"Сегодня я провел несколько совещаний по поводу распространения коронавируса в Свердловской области, отдельно по телефону очень подробно обсуждал ситуацию в нашем регионе с главой Роспотребнадзора Анной Поповой. Вы сами видите по статистике: каждый день - больше 200 новых подтвержденных случаев коронавируса. Пока мы не укладываемся в коэффициенты для того, чтобы приступить к снятию ограничений. Поэтому вариантов у меня не было - я подписал указ о продлении ограничительных мер до 8 июня", - написал он.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции в регионе до 8 июня из-за высокого уровня заражения коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram в понедельник.

При этом Куйвашев уточнил, что "если в течение трех дней будет тенденция к снижению количества случаев COVID-19, возможно, нам разрешат начать открываться раньше следующей недели". В таком случае первыми откроются магазины площадью до 400 кв. м с отдельным входом.

"Конечно, как я уже писал, организации смогут работать только при строгом соблюдении санитарных правил. <...> Да, с точки зрения экономики мне бы хотелось, чтобы работало как можно больше организаций. Но на первом месте для меня - здоровье и безопасность жителей региона. И я хочу принимать решения о продлении или об ослаблении ограничительных мер исходя из реальной картины происходящего", - пояснил Куйвашев.

При этом он отменил обязательную самоизоляцию приезжающих в регион из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

"В абзаце 1 пункта 9 слова "а также из города Москвы, Московской области, города Санкт-Петербурга и Ленинградской области" исключить", - говорится в указе, опубликованном в Instagram. В оперативном штабе региона уточнили, что речь идет о снятии требования к обязательной изоляции лиц, прибывающих из этих городов и областей.

В Свердловской области зафиксировано 5 732 случая заражения коронавирусом, на протяжении нескольких дней здесь выявляют более 200 случаев заражения за сутки.