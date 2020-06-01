Свердловские врачи в период пандемии начали вести телеконсультации для беременных

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Врачи клинико-диагностического центра "Охрана здоровья матери и ребенка" впервые стали проводить телеконсультации для беременных женщин в период пандемии. Об этом сообщила в понедельник на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения Свердловской области Наталья Зильбер.

"В этап новой коронавирусной инфекции мы очень активно внедрили еще одну новую технологию - это телеконсультации "врач - пациент". Как раз клинико-диагностический центр "Охрана здоровья матери и ребенка" стал пилотной площадкой, которая показала эффективность и востребованность данной технологии. В настоящее время в Министерстве здравоохранения Свердловской области готов проект приказа о внедрении этой технологии во все службы охраны здоровья матери и ребенка, что позволит детям получать консультацию ведущих специалистов из дома при наличии этой необходимости", - сказала Зильбер.