Свердловские врачи в период пандемии начали вести телеконсультации для беременных

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Врачи клинико-диагностического центра "Охрана здоровья матери и ребенка" впервые стали проводить телеконсультации для беременных женщин в период пандемии. Об этом сообщила в понедельник на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения Свердловской области Наталья Зильбер.
"В этап новой коронавирусной инфекции мы очень активно внедрили еще одну новую технологию - это телеконсультации "врач - пациент". Как раз клинико-диагностический центр "Охрана здоровья матери и ребенка" стал пилотной площадкой, которая показала эффективность и востребованность данной технологии. В настоящее время в Министерстве здравоохранения Свердловской области готов проект приказа о внедрении этой технологии во все службы охраны здоровья матери и ребенка, что позволит детям получать консультацию ведущих специалистов из дома при наличии этой необходимости", - сказала Зильбер.
Как пояснила Зильбер в беседе с корреспондентом ТАСС, телеконсультации проводятся для беременных женщин и пар, планирующих беременность.
Со второй недели июня возобновят свою работу кабинеты бесплодного брака клинико-диагностического центра "Охрана здоровья матери и ребенка", которые частично перестали работать в период пандемии, сообщила на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС главный врач центра Елена Николаева. "Это требует очень серьезных противоэпидемических мероприятий, каждая клиника их прописывает, и в соответствии с этим, все что можно перевести на телемедицину, на дистанционное консультирование и сократить количество приходов в любую клинику, я думаю, что это будет как раз достигнуто", - сказала Николаева.
На территории региона на данный момент зарегистрировано 5 732 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. После выздоровления выписаны 2 337 пациентов.