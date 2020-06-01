"Уральские авиалинии" направят 3 млрд рублей от Сбербанка на пополнение оборотных средств

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" намерена направить 3 млрд рублей льготного кредита от Сбербанка на пополнение оборотных средств компании. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиаперевозчика в понедельник.

Сбербанк выдал льготный кредит в 3 млрд рублей авиакомпании "Уральские авиалинии" по новой госпрограмме поддержки системообразующих предприятий в конце мая. Сбербанк открыл авиакомпании кредитную линию по льготной процентной ставке сроком на 12 месяцев.

"На пополнение оборотных средств", - ответили ТАСС в пресс-службе на вопрос, на какие цели будут направлены 3 млрд рублей, полученные от Сбербанка.

"Уральские авиалинии" являются одной из крупнейших российских авиакомпаний. В 2019 году компания перевезла более 9,5 млн пассажиров. Она эксплуатирует 48 авиалайнеров на условиях операционного лизинга.