"Уральские авиалинии" ожидают потери 30 млрд рублей выручки по итогам 2020 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" ожидает снижение выручки по итогам 2020 года на 30 млрд рублей, в 2019 году этот показатель составил 88,4 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор авиаперевозчика Сергей Скуратов во вторник.

Из-за ситуации с распространением коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой. Ранее в авиакомпании сообщали о сокращении маршрутной сети более чем на 50%

"В деньгах, я думаю, потери выручки до конца года будут около 30 млрд рублей", - сказал Скуратов.

По словам генерального директора, в первые месяцы пандемии доходы компании снизились на 85%. Несмотря на это, он считает итоги января-марта удовлетворительными. "Первый квартал мы отработали лучше, чем год назад, как ни странно. И вообще 2020 год хотели сделать рекордным по количеству пассажиров и выполненных рейсов", - добавил он.

"Уральские авиалинии" являются одной из крупнейших российских авиакомпаний. В 2019 году компания перевезла более 9,5 млн пассажиров. Она эксплуатирует 48 авиалайнеров на условиях операционного лизинга.