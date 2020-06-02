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В УГИБДД Свердловской области сообщили, что автономеров с кодом 666 в регионе не будет

Номеров с кодом 196 "хватит не на один год", отметили в управлении

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Код региона 666 в Свердловской области не будет использоваться в автомобильных номерах. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.

"Номера с кодом региона 666 не планируются. Номеров с кодом 196 хватит не на один год", - сообщили в управлении. Сейчас в регионе действуют автомобильные номера с кодом 66, 96 и 196.

1 июня ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что МВД России утвердило изменения в комбинации цифр кодов автомобильных номеров, установив трехзначный код для некоторых российских регионов. Третью цифру в код региона начали добавлять с 2005 году исключительно для Москвы, когда в столице закончились серии 77, 99 и 97. Затем третью цифру ввели для номеров Санкт-Петербурга.

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РоссияСвердловская область
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