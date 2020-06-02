Тюменская ОП привлечет более 3 тыс. наблюдателей к голосованию по Конституции РФ

ТАСС, 2 июня. Общественная палата Тюменской области привлечет более 3 тыс. наблюдателей, которые будут следить за ходом общероссийского голосования по поправке к Конституции РФ в регионе. Об этом во вторник ТАСС рассказал председатель ОП Тюменской области Геннадий Чеботарев.

"Мы сформировали состав общественных наблюдателей по договорам с общественными палатами муниципалитетов, с общественными объединениями, некоторыми НКО и таких общественных наблюдателей, распределенных по всем избирательным участкам Тюменской области более 3 тысяч. Все они внесены в соответствующие реестры в Общественной палаты РФ", - сказал он и добавил, что в случае необходимости в общественной палате сформирован резерв в несколько сотен человек.

Сейчас в региональной общественной палате готовится онлайн-семинар для наблюдателей из всех районов области с привлечением председателя областной избирательной комиссии, членов областной общественной палаты, специалистов в области избирательного права. Также Чеботарев уточнил, что общественная палата Тюменской области готовит предложения на региональный уровень по обеспечению безопасности волонтеров при работе на участках. "Если для членов избирательной комиссии такие меры уже предусмотрены, например, по сдаче теста на коронавирус, то по общественным наблюдателям такого правила пока нет. Такое предложение я внесу на ближайшем заседании оперштаба региона", - подчеркнул Чеботарев.

У Общественной палаты Тюменской области уже есть договоренности на случай, если будет принято решение о проведении электронного голосования. "В Тюменской области протестирована соответствующая платформа. Там, где электронное голосование будет проводиться, мы будем его контролировать из помещения областной избирательной комиссии. Общественные наблюдатели будут находиться не только на участках, но и в избирательной комиссии. Мы готовы ко всем форматам голосования", - резюмировал Чеботарев.

Президентский закон о внесении изменений в Конституцию РФ был принят в марте 2020 года, но предусмотренные им изменения вступят в силу только в случае одобрения гражданами на общероссийском голосовании. Изначально такое голосование было назначено на 22 апреля, однако в связи с пандемией коронавируса его перенесли. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, необходимо оценить развитие эпидемиологической ситуации и принимать решение о новой дате голосования на основании рекомендаций специалистов. ЦИК РФ 21 мая опубликовал постановление, направленное на возобновление действий по подготовке к проведению общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ.