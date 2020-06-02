ФАС раскрыла в Челябинской области картель при участии в аукционе по переселению граждан

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Челябинское Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) раскрыло картель участников аукциона по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, сообщили в пресс-службе ФАС.

"Челябинское УФАС России признало нарушившими антимонопольное законодательство Администрацию Златоустовского городского округа, МБУ "Капитальное строительство", АО "Специализированный застройщик Трест Уралавтострой" и ООО "Специализированный застройщик Би.Ай.Ди Групп", - говорится в сообщении.

По данным ФАС, организации заключили антиконкурентное соглашение при участии в аукционе по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания.

В ФАС отмечают, что администрация Златоустовского городского округа являлась организатором торгов и ответственным исполнителем муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем населения Златоустовского городского округа". "Внесение изменений в эту программу привело к недопущению к торгам других участников рынка. Эти изменения предусматривали исключительно долевое участие в строительстве и исключали возможность приобрести жилье на вторичном рынке, в том числе и у застройщиков, получивших разрешение на ввод объектов в эксплуатацию", - добавляют в ФАС.

В результате действия органа власти и хозсубъектов привели к ограничению конкуренции на торгах и поддержанию цены на них, незаконно полученный доход составил 69 млн рублей, подчеркивают в ведомстве.

Отмечается, что в отношении должностных лиц организаций возбуждено уголовное дело.

"Картель - самое опасное нарушение антимонопольного законодательства, которое может привести к уголовному преследованию. Печально, что в ограничении конкуренции нередко бывают "замешаны" органы власти. Однако взаимодействие антимонопольных и правоохранительных органов продолжает доказывать свою эффективность, и виновные обязательно понесут наказание", - отметил начальник Управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.