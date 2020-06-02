В Екатеринбурге осенью откроют культурно-деловой центр российских немцев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Открытие культурно-делового центра российских немцев в Екатеринбурге планируется осенью 2020 года. Об этом сообщил министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов во вторник на пресс-конференции в пресс-цетре ТАСС-Урал, посвященной пятнадцатилетию с открытия Генерального консульства ФРГ в Екатеринбурге.

"Мы прошли все формальные процедуры, были готовы к открытию центра в июне-июле. Но в связи с эпидемиологической ситуацией проект был несколько отложен. По согласованию немецкой и российских сторон мы рассчитываем, что в первые месяцы осени этот проект будет завершен, и мы откроем этот дом", - сказал Козлов.

Генеральный консул Федеративной Республики Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе в свою очередь отметил значение российских немцев в регионе, которые имеют 250-летнюю историю, а также их вклад в развитие экономики и промышленности региона. "Я хочу указать, что обе стороны понимают необходимость сотрудничества в данном вопросе, благодарю правительство области за оказанную поддержку и надеюсь, что мы сможем в сентября открыть этот культурный, промышленный, экономический центр российских немцев в Екатеринбурге", - резюмировал Крузе.

По данным регионального министерства международных и внешнеэкономических связей в конце января 2020 года в Свердловской области состоялся прием чрезвычайного и полномочного посла ФРГ в РФ Гезы А. фон Гайра. В рамках приема посол попросил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о содействии в решении вопроса о размещении культурно-делового центра российских немцев в г. Екатеринбурге.