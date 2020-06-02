Сильный ветер и заморозки ожидаются на Урале в начале июня

ТАСС, 2 июня. Заморозки, сильный ветер и дожди ожидаются с 3 по 5 июня в регионах Уральского федерального округа. Об этом сообщили в региональных гидрометцентрах и пресс-службах управлений МЧС по регионам.

"Ночью и утром 3-4 июня местами в Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус двух градусов", - говорится в сообщении Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. По данным управления, в Свердловской области 3 и 4 июня ожидаются порывы ветра до 14 м/с, небольшой дождь. В пятницу, 5 июня, в регионе без осадков, температура поднимется до 23 градусов тепла.

Челябинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявил штормовое предупреждение из-за того, что ночью 3 и 4 июня в горах и низинах Челябинской области ожидаются заморозки. Вместе с тем, по прогнозам, с 3 по 5 июня в большинстве районов Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность, вероятны грозы, а температура воздуха днем может достигать плюс 26 градусов.

В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области сообщили, что на юге региона в период с 3 по 6 июня 2020 года местами ожидаются заморозки до минус 5 градусов. В среду днем, по данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в регионе ожидается дождь, а в пятницу - потепление до 21 градуса выше нуля. В Ханты-Мансийском автономном округе с 3 по 4 июня ожидаются дожди, в пятницу температура воздуха в регионе поднимется до 24 градусов тепла, а порывы ветра будут достигать 17 м/ с. В Ямало-Ненецком автономном округе порывы ветра до 14 м/ с ожидаются уже в четверг, в пятницу в регионе также потеплеет - до 23 градусов выше нуля.

В Курганской области ожидается похолодание, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. В предстоящие сутки температура воздуха будет на уровне 6-11 градусов тепла ночью, днем - 15-20. При этом, по данным регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, заморозки до минус одного градуса ожидаются местами в четверг, 4 июня. В целом же температура воздуха в ближайшие дни в области будет держаться на уровне 3-8 градусов тепла ночью и 15-20 днем.

Последствия непогоды

Несколько районов Курганской области уже пострадали от непогоды. Так, жители Куртамышского района опубликовали в соцсетях фото последствий крупного града, прошедшего в понедельник, - осадки уничтожили их урожай. К ним присоединились жители Шумихи, также пострадавшие от града в первый день лета. "Крупный град, с голубиное яйцо, был. В огородах посадки побило, поломало все - помидоры, огурцы, все уничтожено", - рассказал ТАСС глава Куртамышского района Андрей Гвоздев.