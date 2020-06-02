Эксперт прогнозирует рост числа обращений к гастроэнтерологам после пандемии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Количество обращений пациентов к врачам-гастроэнтерологам после снятия карантинных мероприятий может увеличиться. Это связано с тем, что в период самоизоляции у людей меняются привычки и проявляется стресс, сообщила во вторник на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС доцент кафедры госпитальной терапии и скорой медицинской помощи Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) Лариса Федотова.

"Возможно, <…> количество пациентов, когда закончатся карантинные мероприятия, будет больше у врачей-гастроэнтерологов. Потому что изменившиеся привычки, стресс, душевное, эмоциональное неспокойство есть, оно все равно в соматике найдет свое проявление. [Возможно] обострение уже хронических заболеваний, может быть <…> какое-то новое заболевание будет", - сказала Федотова.

Как отметил кардиолог-аритмолог Евгений Шуман, всплеск напряжения также может проявиться в повышении давления. "Нарастает эмоциональный компонент, он имеет место быть, люди находились все равно в напряжении. И этот всплеск напряжения выражается у каждого по-своему, вот то, что мы называем психосоматикой: для кого-то это будет повышение давления, для кого-то это пищевые расстройства", - сказал врач МО "Новая Больница" Евгений Шуман.

Стресс в самоизоляцию

Богатые серотонином томаты, слива и ананасы помогут снизить уровень депрессии у людей, испытывающих стресс в том числе в период самоизоляции, сообщила заведующая отделом мониторинга факторов риска неинфекционных заболеваний Свердловского областного центра медицинской профилактики, врач-терапевт Жанна Максимова. "Попалась очень интересная публикация в журнале нейропсихиатрии, когда они (специалисты - прим. ТАСС) пытались депрессию лечить продуктами, которые богаты серотонином - это томат, слива, ананас, то что повышает уровень гормона радости, они получили потрясающие результаты в плане снижения депрессии", - сказала Максимова, отвечая на вопрос корр. ТАСС, какие продукты помогут людям уменьшить уровень стресса в период самоизоляции.

Она отметила, что снизить депрессию также помогут продукты богатые триптофаном: орехи, арахис, творог, картофель и другие.

Снять стресс поможет не только еда, но и физическая активность, отмечает медицинский психолог Марина Бегларова, в том числе занятия спортом и танцы. Повысить уровень серотонина можно занимаясь "полезными, эффективными" занятиями, например, рисованием.