Власти Свердловской области сообщили, что не имеют претензий к сети "Красное и Белое"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Сеть магазинов "Красное & Белое", на логистическом складе которой в Екатеринбурге ранее произошла вспышка коронавируса, выполнила все требования санитарных врачей и устранила все замечания. Об этом сообщил в ходе брифинга во вторник заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

"Процесс завершился, все замечания, которые были выставлены к сети магазинов "Красное & Белое", в настоящее время выполнены, как сообщили наши коллеги из Роспотребнадзора. В настоящее время мы не имеем претензий к этой торговой сети. По-прежнему наблюдаем, как и за многими другими торговыми учреждениями, как соблюдаются режим самоизоляции, масочный режим, дистанция. Но все замечания, что были сети предъявлены, были сетью полностью выполнены", - сказал он.

Ранее губернатор Евгений Куйвашев сообщил об очаге коронавируса в логистическом центре компании "Красное & Белое", где, по данным главы области, было зафиксировано более 150 случаев заражения. По данным прокуратуры, с 5 по 19 мая 2020 года среди сотрудников склада зафиксировано 170 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил").