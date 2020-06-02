Власти Свердловской области планируют предоставить ИП новый заем до 500 тыс. рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Новый заем для индивидуальных предпринимателей - до 500 тыс. рублей с годовым льготным периодом - планируют запустить в Свердловской области, сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев в своем Instagram во вторник.
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Сел между двумя заместителями в черных масках, загадал желание, чтобы коронавирус закончился. Если серьезно, встретился с предпринимателями, обсуждали постепенное снятие ограничительных мер. Надеюсь, скоро мы сможем себе это позволить, и важно, чтобы все были готовы к работе в новых условиях с соблюдением санитарных правил. Также мы говорили о дополнительных мерах поддержки. Предлагается освободить торговые центры на четыре месяца до конца июня от уплаты налога на имущество и земельного налога, а также от арендных платежей за землю. В правительстве должны просчитать все возможности к следующей встрече, которая состоится 9 июня. Кроме того, Свердловский фонд поддержки предпринимательства разрабатывает новый вид поддержки для ИП, который, думаю, будет интересен арендатором ТЦ и кафе. Это займ «Новый старт» размером до 500 тыс. рублей на срок до трех лет с льготным периодом на 12 месяцев под максимально низкий процент годовых. Деньги можно будет потратить на выплату аренды, зарплат или пополнение оборотных средств. Думаю, этот продукт мы тоже запустим. Также напоминаю, что и сейчас в Свердловской области действуют меры поддержки для бизнеса. Например, двукратное снижение общей ставки страховых взносов, реструктуризации выданных банками кредитов, выплата субсидий на зарплату в размере одного МРОТ и так далее. Приняты областные законы, предусматривающие установление пониженной ставки 1,1% по налогу на имущество организаций и установление пониженной ставки 1% по упрощенной системе налогообложения для отдельных отраслей экономики. Перенесены сроки уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций для отдельных видов деятельности. Теперь перехожу к ответам на ваши вопросы. Продолжение в галерее и stories
"Свердловский фонд поддержки предпринимательства разрабатывает новый вид поддержки для ИП, который, думаю, будет интересен арендаторам ТЦ и кафе. Это займ "Новый старт" размером до 500 тыс. рублей на срок до трех лет с льготным периодом на 12 месяцев под максимально низкий процент годовых. Деньги можно будет потратить на выплату аренды, зарплат или пополнение оборотных средств. Думаю, этот продукт мы тоже запустим", - написал он.
В качестве дополнительных мер поддержки, отметил губернатор, предлагается освободить торговые центры до конца июня от уплаты налога на имущество и земельного налога, а также от арендных платежей за землю.
Куйвашев напомнил, что в регионе уже действуют меры поддержки для бизнеса, в том числе двукратное снижение общей ставки страховых взносов, реструктуризации выданных банками кредитов, выплата субсидий на зарплату в размере одного МРОТ. Приняты областные законы, предусматривающие установление пониженной ставки 1,1% по налогу на имущество организаций и установление пониженной ставки 1% по упрощенной системе налогообложения для отдельных отраслей экономики. Перенесены сроки уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций для отдельных видов деятельности.