Власти Свердловской области планируют предоставить ИП новый заем до 500 тыс. рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Новый заем для индивидуальных предпринимателей - до 500 тыс. рублей с годовым льготным периодом - планируют запустить в Свердловской области, сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев в своем Instagram во вторник.

"Свердловский фонд поддержки предпринимательства разрабатывает новый вид поддержки для ИП, который, думаю, будет интересен арендаторам ТЦ и кафе. Это займ "Новый старт" размером до 500 тыс. рублей на срок до трех лет с льготным периодом на 12 месяцев под максимально низкий процент годовых. Деньги можно будет потратить на выплату аренды, зарплат или пополнение оборотных средств. Думаю, этот продукт мы тоже запустим", - написал он.

В качестве дополнительных мер поддержки, отметил губернатор, предлагается освободить торговые центры до конца июня от уплаты налога на имущество и земельного налога, а также от арендных платежей за землю.

Куйвашев напомнил, что в регионе уже действуют меры поддержки для бизнеса, в том числе двукратное снижение общей ставки страховых взносов, реструктуризации выданных банками кредитов, выплата субсидий на зарплату в размере одного МРОТ. Приняты областные законы, предусматривающие установление пониженной ставки 1,1% по налогу на имущество организаций и установление пониженной ставки 1% по упрощенной системе налогообложения для отдельных отраслей экономики. Перенесены сроки уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций для отдельных видов деятельности.