Учителя физкультуры одной из школ Нижневартовска задержали по подозрению в педофилии

ТАСС, 2 июня. Учитель физической культуры одной из школ города Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу о развратных и иных насильственных действиях сексуального характера в отношении школьниц. Об этом во вторник сообщается на сайте следственного управления СК России по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 59-летнего местного жителя. Он подозревается по ч. 1 ст. 135 и п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ ("Развратные и иные насильственные действия сексуального характера"). Подозреваемый задержан, следователи обратились в суд с ходатайством о заключении его под стражу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, учитель физической культуры в 2015-2020 годах с применением насилия неоднократно совершал развратные и иные действия сексуального характера в отношении учениц непосредственно в школе. В настоящее время следствием установлены три потерпевшие, двум из которых на момент преступления было 15 лет, одной - 16.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, эпизодов преступной деятельности и потерпевших. Расследование продолжается.