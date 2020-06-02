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Пандемия коронавируса нового типа

В Югре наладили прямые поставки защитных костюмов и респираторов из Китая

Директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский заявил, что в регионе сейчас нет недостатка в средствах индивидуальной защиты

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 июня. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО) организовали поставку защитных костюмов и респираторов из Китая. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский во вторник.

"Прямые поставки самолетами из Китая, которые, спасибо [губернатору] Наталье Комаровой, организованы округом. И маски, и респираторы, и защитные костюмы, которые сразу распределяются между медицинскими организациями", - сказал он в ходе онлайн-встречи губернатора ХМАО с медицинскими работниками региона "Губернатор Онлайн".

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По словам Добровольского, у медработников в регионе сейчас нет недостатка в средствах индивидуальной защиты, на это было направлено более 250 млн рублей от округа.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова сообщила, что через портал госуслуг с вопросами о выплатах в связи с работой в условиях коронавируса обратилось более 300 человек. По ее словам, департамент здравоохранения региона ответил на большинство запросов, однако некоторые она разобрала непосредственно на встрече с медработниками.

В частности, глава региона поддержала идею выносить отдельной строкой в платежных документах информацию о начисленных сотрудникам выплатах, а также дала указание департаменту проверить факт проведения выплат. По данным губернатора, страховые выплаты в размере более 68 тысяч рублей выплачены 25 врачам, которые заразились коронавирусом в процессе работы с пациентами в "красной" зоне.

Всего в Ханты-Мансийском автономном округе зафиксировано 2 736 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Теги
Комарова, Наталья ВладимировнаРоссияХанты-Мансийский автономный округПандемия коронавируса нового типа
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