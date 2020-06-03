УрФУ выделил более 10 млн рублей на поддержку студентов в период пандемии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Уральский федеральный университет (УрФУ) направил на поддержку студентов более 10 млн рублей. Деньги пойдут в том числе на оплату проживания в общежитии и питания, сообщил ТАСС в среду ректор вуза Виктор Кокшаров.

"Мы понимаем, что многие студенты оказались в непростой ситуации, и готовы идти им на встречу. <…> Мы привлекаем студентов, чтобы дать им дополнительную возможность заработать. Есть и прямая материальная поддержка учащихся - мы уже изыскали для этого более 10 млн рублей на дополнительные меры поддержки", - сказал Кокшаров.

В частности, студентам, оставшимся в общежитии, оказывается поддержка в размере оплаты коммунальных услуг. У студентов есть возможность заказать еду в вузовском комбинате питания - эти затраты также будут компенсированы.

Он отметил, что у студентов вуза есть возможность подписать индивидуальный график оплаты обучения, когда плата может приниматься ежеквартально или ежемесячно. Потерявшим работу студентам предлагают устроиться в вуз. "Кроме того, сейчас УрФУ совместно с министерством и другими вузами разрабатывает специальные проекты по дополнительному трудоустройству студентов. Например, есть проект "Цифровой ассистент", "Узнай все о вузе онлайн", - добавил он.

Образование после пандемии

Уральский федеральный университет продолжит использование дистанционных технологий в образовании после снятия режима самоизоляции, сообщил Кокшаров. "Мы активно будем использовать дистанционные образовательные технологии после того, как вернемся в прежний ритм, и наши студенты снова смогут лично приходить в университет. <…> Хотел бы также отметить, что дистанционный формат обучения позволяет сделать привлечение в университет иностранных студентов еще более интенсивным и результативным. Часть образовательного контента будет реализована через онлайн-курсы и доступ к уникальным образовательным ресурсам университета из любой точки мира", - сказал Кокшаров.

Объем учебной нагрузки в дистанционном формате будет увеличен до 40% - это не только общение с преподавателями в онлайн-режиме, но и самостоятельная работа студентов, использование электронных ресурсов. "Но при этом я всегда говорил и буду говорить, что никогда онлайн-технологии в обучении полностью не заменят все остальные. <…> И самое главное - никто и ничто не заменит живого общения преподавателя и студента. Безусловно, онлайн - важный элемент, но не единственный и далеко не исчерпывающий и не заменяющий все", - добавил ректор.

УрФУ, отмечающий в 2020 году столетие, является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем обучаются 35 тыс. студентов. Вуз выступает инициатором создания в Екатеринбурге научно-образовательного центра "Передовые производственные технологии и материалы" для реализации задач нацпроекта "Наука".

В новость были внесены изменения (10:15 мск) - добавлен комментарий ректора о работе вуза после подзаголовка.