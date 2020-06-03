Более 6 тыс. военных примут участие в парадах в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Более 6 тыс. военнослужащих будут задействованы в трех парадах 24 июня в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре. Об этом сообщил заместитель командующего Центрального военного округа (ЦВО) генерал-лейтенант Валентин Поплавский на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

"Всего в парадах в трех города - 6,8 тыс. военнослужащих. С учетом юнармейцев и других участников будет около 12 тыс. человек", - сказал он.

На территории ЦВО пройдет три военных парада - в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре, и более 50 торжественных прохождений.

В параде Победы в Екатеринбурге впервые примут участие танки Т-80 и Т-72Б3М, отметил Поплавский.

"Танки Т-80 и Т72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками первые пройдут по улицам города, боевые машины пехоты БМП-3. Кроме того, пройдет историческая техника: бронетранспортеры, танки времен Великой Отечественной войны, а также техника, которая используется нашими подразделениями при решении задач в том числе и в Сирии", - сказал он.

Отличительной особенностью танков семейства Т-80 является единая газотурбинная силовая установка, за что он был назван "летающим" танком. Машина способна разгоняться до скорости более 70 км/ч и проехать без дозаправки около 500 километров.

26 мая президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве и других городах России. Парад пройдет 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся исторический парад победителей на Красной площади. Парад Победы, который должен был традиционно проходить 9 мая, был отменен из-за пандемии коронавируса.