Свердловский облсуд отклонил иск к губернатору о режиме самоизоляции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Свердловской областной суд отклонил иск, поступивший от жителей региона, в котором ответчиком выступил губернатор Евгений Куйвашев. В исковых заявлениях граждане просили признать недействующим один из пунктов указа губернатора, в котором гражданам запрещается покидать места проживания без острой необходимости, сообщили в пресс-службе суда в среду.

"Областной суд отказал в удовлетворении административного иска, ответчиком по которому выступал губернатор области. В Свердловском областном суде были рассмотрены административные иски Мамаева А. Ю., Семенихина П. Н., а также коллективный административный иск 20 жителей Свердловской области - все они в ходе рассмотрения были присоединены к одному делу", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что, рассмотрев дело, судья принял решение об отказе в удовлетворении иска. "Мотивированное решение будет изготовлено в установленные законом сроки", - добавили в суде.

По данным регионального оперативного штаба, в Свердловской области зарегистрировано 6 024 случая заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 2 510 человек, 31 человек умер. В регионе действует режим обязательной самоизоляции до 8 июня.