В Курганской области разрешили работу фитнес-центров, соляриев, массажных и СПА-салонов

Ранее оперативный штаб сообщал, что с 1 июня в Курганской области жители больше не должны уведомлять власти о своем выходе на улицу и целях выхода, разрешены прогулки и занятия спортом на улице. При этом представители оперштаба не сообщили, что работа фитнес-центров и оказание других услуг также возобновляется по решению штаба.

ТАСС, 3 июня. Курганские власти разрешили работу фитнес-центров, соляриев, массажных и СПА-салонов, приостановленную в начале апреля из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил в среду на своей странице в социальной сети " ВКонтакте " заместитель губернатора Владимир Архипов.

"Очередным шагом стало разрешение с 1 июня работы фитнес-центров, физкультурно-оздоровительных центров, СПА- и массажных салонов, соляриев и иных организаций, в которых оказываются подобные услуги", - написал он.

При этом Архипов уточнил, что деятельность таких компаний возможна только при соблюдении ими рекомендаций по недопущению распространения коронавируса от Роспотребнадзора.

"Мы продолжим нашу совместную кропотливую работу по расширению возможностей бизнеса в области и восстановлению нашей экономики", - добавил он.

В Курганской области по состоянию на 2 июня зафиксировано 255 случаев заражения коронавирусом, 134 из них уже выписаны по выздоровлению. Под медицинским наблюдением находятся 3 397 человек, в том числе 610 контактных. Всего в Курганской области на новую коронавирусную инфекцию проведено почти 30 тыс. исследований.