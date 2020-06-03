В оперштабе Свердловской области объяснили рост заражений коронавирусом в регионе

В последние дни в Свердловской области ежедневно увеличивается количество новых случаев. Так, по данным на 1 июня было выявлено 283 случая заражения, на 2 - 292, а 3 июня - уже 357.

"В Свердловской области действительно в последние дни растет количество выявленных случаев COVID-19. Это обусловлено в первую очередь высоким показателем проводимых лабораторных исследований. Показатель высок и составляет на этот момент 192 на 100 тыс. жителей области. Большая часть случаев, внесенных в статистику - это результат постконтактных тестирований людей из ближнего круга заболевшего", - сказали в оперштабе.

Там уточнили, что в статистику также попадают случаи, выявленные при тестировании больных пневмониями, людей в возрасте старше 65 лет с симптомами ОРВИ и другие. В последнее время к массовому тестированию своих сотрудников в частных лабораториях приступили работодатели в регионе, положительные тесты проходят перепроверку в референс-центре и также вносятся в общую региональную статистику.

"Чем быстрее мы выявим тех, кто имеет потенциальную возможность распространения инфекции, тем быстрее мы остановим это распространение. То, что происходит сегодня, связано с кратно возросшим объемом тестирований, которые мы проводим. Сегодня на рынке находятся несколько довольно крупных частных организаций, которые занимаются тестированием. <…> То, что цифры сегодня выше, чем вчера - только приближает нас к ситуации, когда показатели начнут снижаться", - приводят в оперштабе слова заместителя губернатора Павла Крекова.

Всего в регионе зафиксирован 6 381 случай заражения новой коронавирусной инфекцией.