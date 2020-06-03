Тюменская область выделит 280 млн рублей на поддержку занятости и создание рабочих мест

"Губернатор Тюменской области Александр Моор принял решение о выделении 280 млн рублей на поддержку занятости и создание временных рабочих мест. Работа проводится в рамках исполнения поручения президента Российской Федерации Владимира Путина по усилению мер борьбы с безработицей. Свое решение Александр Моор озвучил на заседании регионального штаба по обеспечению устойчивого развития экономики Тюменской области",- говорится в сообщении.

ТАСС, 3 июня. Власти Тюменской области выделят 280 млн рублей на поддержку занятости и создание рабочих мест в регионе. Такое решение принято в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина, сообщает в среду пресс-служба губернатора Тюменской области.

По информации пресс-службы, в регионе за последние два месяца увеличился уровень регистрируемой безработицы, а обращаемость граждан в службу занятости в отдельные дни превышала средний показатель в 10-15 раз. Введенные в регионе ограничения в связи с пандемией коронавируса, отмечается в сообщении, в первую очередь, неблагоприятным образом отразились на рынке труда и экономике региона.

"Вопросы, связанные с безработицей, ситуацией на рынке труда, должны быть на постоянном контроле глав муниципалитетов, органов власти всех уровней", - цитируют в пресс-службе губернатора. Он отметил, что главной задачей для региона в текущий момент является снижение напряженности на рынке труда.

По информации оперативного штаба региона на 3 июня в Тюменской области зарегистрировано 1749 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 962 человека, 9 человек умерло.