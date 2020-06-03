Комарова заявила, что Югра выйдет на плато по заболеваемости коронавирусом в конце июня

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 июня. /ТАСС/. Специалисты прогнозируют выход Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) на плато по заболеваемости коронавирусом в конце июня. Об этом сообщила в среду губернатор Югры Наталья Комарова в ходе видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным.

"По прогнозным данным, рассчитанным нашим центром информационно-аналитических систем, на плато заболеваемости мы в регионе выйдем к третьей декаде июня", - сказала Комарова.