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Пандемия коронавируса нового типа

Комарова заявила, что Югра выйдет на плато по заболеваемости коронавирусом в конце июня

Всего в регионе выявили 2 847 заразившихся

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 июня. /ТАСС/. Специалисты прогнозируют выход Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) на плато по заболеваемости коронавирусом в конце июня. Об этом сообщила в среду губернатор Югры Наталья Комарова в ходе видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным.

"По прогнозным данным, рассчитанным нашим центром информационно-аналитических систем, на плато заболеваемости мы в регионе выйдем к третьей декаде июня", - сказала Комарова.

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Она отметила, что, по данным Роспотребнадзора, на 3 июня в регионе 2 847 заразившихся новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 936 человек, 18 умерли.

По данным регионального оперативного штаба, в Югре на протяжении последних шести дней количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией превышает 100. Так, за последние сутки в регионе зарегистрировано 111 новых случаев инфицирования.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКомарова, Наталья ВладимировнаРоссияХанты-Мансийский автономный округПандемия коронавируса нового типа
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