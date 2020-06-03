Кольцевую дорогу Екатеринбурга могут построить быстрее при дофинансировании проекта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Строительство Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги (ЕКАД) можно завершить на два года раньше срока при дополнительном финансировании проекта. Последний участок трассы может быть сдан уже в 2022 году, а не 2024, как изначально планировалось, сообщил журналистам в среду начальник управления автомобильных дорог Свердловской области Вячеслав Данилов.

Проработать вопрос о выделении дополнительных средств на стройку кольцевой дороги Екатеринбурга поручил президент Владимир Путин в ходе рабочей встречи с губернатором Евгением Куйвашевым.

"Контракт с компанией "Трест Уралтранспецстрой" (подрядчик строительства) на сумму 8,8 млрд рублей заключен до 2024 года. На сегодняшний день дорожники уже выполнили работы на 1,5 млрд рублей. Если мы получим дополнительное финансирование из федерального бюджета, о котором говорил президент, мы сможем до конца 2022 года ввести этот объект в эксплуатацию. У нас есть все необходимые для этого мощности", - сказал Данилов.

На 3-м пусковом комплексе Екатеринбургской кольцевой автодороги ведутся работы со стороны федеральной трассы М5, идет отсыпка земляного полотна. Строителям осталось пройти 2 км, чтобы замкнуть ЕКАД в "черновом" варианте. Режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса, который действует в Свердловской области с марта, на темпах работ практически не сказался.

Сейчас финальный участок ЕКАД - самый современный дорожный объект в Свердловской области. При его строительстве применяются инновационные технические решения - нижний слой дорожного покрытия будет выполнен с использованием полимерно-дисперсной армированной асфальтобетонной смеси, особо устойчивой к образованию колей.

Екатеринбургская кольцевая автомобильная дорога проектной протяженностью 94,3 км строится с 1994 года. После ввода в эксплуатацию финального участка трассы и ее замыкания ЕКАД объединит в единый транспортный каркас федеральные дороги Пермь - Екатеринбург, подъезд к Екатеринбургу от автодороги "Урал", Екатеринбург - Шадринск - Курган и Екатеринбург - Тюмень.