Военнослужащие ЦВО возобновили подготовку техники к параду Победы в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Военнослужащие Центрального военного округа в рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне возобновили подготовку военной техники, задействованной в проведении торжественных мероприятий 24 июня в Екатеринбурге, сообщила в четверг пресс-служба округа.

"В месте дислокации механизированной колонны специалисты развернули пункты мойки и покраски техники. Военнослужащие провели покраску разведывательных химических машин РХМ-6 на базе БТР-80, реактивных систем залпового огня "Град" на базе автомобиля "Урал", а также бронеавтомобилей "Тигр", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что готовится к параду и легендарный танк Т-34. Военнослужащие ремонтно-восстановительного батальона ранее провели очистку лакокрасочного покрытия, по историческим чертежам восстановили защитные элементы ходового механизма танка и провели покраску корпуса. "Особенное внимание специалисты уделяют обновлению тактических знаков полков, в которых стояла на вооружение историческая техника", - добавили в пресс-службе.

Всего к участию в параде Победы в Екатеринбурге военнослужащие подготовят более 100 единиц военной техники, которая 24 июня проедет по главной площади города в составе механизированной колонны.