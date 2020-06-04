Число пострадавших при ДТП с автобусом в Югре увеличилось до семи

ТАСС, 4 июня. Количество пострадавших при ДТП с автобусом, перевозившим вахтовиков, в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) увеличилось до семи человек. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управления МВД РФ по региону. Ранее сообщалось о четырех пострадавших.

"По предварительным данным, у транспортного средства лопнуло заднее колесо, автобус съехал в кювет и перевернулся. В результате происшествия четыре человека с различными травмами санавиацией были госпитализированы в окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска, один - в медучреждение Лянтора и один - в поселок Карымкары Октябрьского района. Еще один пострадавший от госпитализации отказался", - говорится в сообщении.

Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще двое - в состоянии средней степени тяжести, уточнили ТАСС в пресс-службе окружного департамента здравоохранения.

"Четыре пациента доставлены санавиацией в окружную клиническую больницу: двое в тяжелом состоянии, двое в состоянии средней степени тяжести. Три пациента с легкой степенью тяжести", - сказал собеседник агентства.

Автобус, перевозивший вахтовиков из Сургута, перевернулся на 237-м км трассы Сургут - Карымкары утром 4 июня. В автобусе находилось 14 человек. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.